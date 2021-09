Kot izhaja iz obtožnice, naj bi Drevenšek lani na božični večer na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerko, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta.

Med danes vabljenimi pričami je bila na predlog zagovornika obdolženega zdravnica, ki je sicer izbrana zdravnica otroka, a je decembra lani nadomeščala kolega, ki je zdravil Drevenška. Kot je povedala, je med zdravnikovo elektronsko pošto opazila sporočilo Drevenška, v katerem je ta pisal, da je »totalno uničen in potrebuje urgentno obravnavo«. Ko je Drevenška poklicala po telefonu, je naprej »zaradi sestanka« zavrnil vabilo na pregled, čez kakšno uro pa je po pričevanju zdravnice vendarle prišel v ambulanto, a v vinjenem stanju in ni hotel nositi zaščitne maske.

Odvisnost od alkohola

Zdravnica je pojasnila, da je šele takrat ugotovila, da gre za očeta njenega pacienta. Njegov videz in vedenje sta jo presenetila, saj prej, ko je sina vozil na zdravniške preglede, nikoli ni vzbujal kakšnega dvoma. Po koncu pregleda je po telefonu poklicala njegovo zdaj pokojno partnerico in ta ji je potrdila domnevo, da ima Drevenšek težave z alkoholom, zato sta govorili o tem, kako bi lahko prišel do zdravljenja.

Zdravnica jo je znova poklicala teden dni pozneje in ugotovila, da ni sprememb, nato pa je zadevo z navodilom, naj se Drevenška napoti na zdravljenje odvisnosti, predala kolegu, ki se je vrnil v službo.

Kot priča je danes na sodišču nastopila tudi nekdanja prijateljica umorjene, ki je po poklicu prav tako zdravnica in dela v psihiatrični bolnišnici. Povedala je, da je prijateljica decembra lani dvakrat poizvedovala pri njej, kako bi lahko Drevenška pozdravili. Po besedah priče ji je zdaj pokojna povedala, da sta se z Drevenškom razšla in da se boji za varnost sebe in družine, nanjo pa se je obrnila kot na zdravnico po nasvet, kako bi se lahko zaščitila.

»Boljšega očeta otrok ne bi mogel imeti,« pa je sodišču povedal stric obdolženega. Kot je dejal, je bil z Drevenškom v stalnem stiku in tako videl, da ta zelo dobro skrbi za svojega otroka, ga pa je močno prizadela selitev partnerke z otrokom k njenim staršem. »Nekaj so oni naklepali proti njemu, nekaj so mu prikrivali,« je prepričan stric.

Drevenšek naj bi mu pripovedoval, da partnerkina družina izvaja pritisk nanj in ga meče iz njegove hiše, ponoči naj bi mu nekdo svetil skozi okno, zato ni mogel spati. V dneh pred božičem naj bi imel otečen obraz, zato so po besedah strica razmišljali, da ga partnerka, ki je bila po izobrazbi farmacevtka, poskuša zastrupiti.

Vse to je stric pripovedoval na podlagi pogovorov z obdolženim, na izrecno vprašanje tožilstva, če je bil kdaj prisoten, ko naj bi partnerka ali njeni svojci žalili Drevenška ali ga naganjali iz hiše, pa je odgovoril nikalno. Sam tudi meni, da obdolženi nikoli ni imel težav z alkoholom.

Kot zadnji je danes pričal oče obdolženega. Povedal je, da od leta 2014 ni več govoril s sinom, zato niti obramba niti tožilstvo nista imela vprašanj zanj.

Sojenje se bo nadaljevalo 30. septembra z zaslišanjem ostalih prič in verjetno tudi zdravnikov, ki sta opravila obdukcijo. Na narok 6. decembra pa je po besedah predsednika senata Marjana Strelca vabljen sodni izvedenec s področja psihiatrije.

Drevenšek na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, na začetku glavne obravnave pa se ni želel zagovarjati.