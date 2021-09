Okoli enajste ure dopoldan po lokalnem času je 18-letni močno oborožen moški, šlo naj bi za študenta Timurja Bekmansurova, na univerzi v ruskem mestu Perm na Uralu izvedel strelski pohod. Ubil je najmanj osem oseb, še nekaj jih je ranil, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Na spletu so se pojavili posnetki napadalca s puško v rokah, kako se približuje zgradbi, pa tudi taki, ki kažejo, da so študenti pred napadalcem in naboji skakali skozi okno.