Nekdanji britanski veleposlanik v Franciji Peter Ricketts, ki bi moral voditi pogovore med obrambnima ministroma Francije in Velike Britanije, je sporočil, da so srečanje preložili na kasnejši datum. Dvodnevnega srečanja v Londonu bi se morali udeležiti tudi visoki predstavniki vojska obeh držav, poročajo tuje tiskovne agencije.

Do odpovedi oziroma preložitve srečanja prihaja, potem ko je Združeno kraljestvo z Avstralijo in ZDA sklenilo nov varnostni dogovor o sodelovanju v indijsko-pacifiški regiji Aukus, zaradi katerega je Canberra odpovedala dogovor o nakupu konvencionalnih podmornic od Pariza, vreden 56 milijard evrov. Namesto tega se bo v okviru dogovora z ZDA in Veliko Britanijo Avstralija opremila z jedrskimi podmornicami.

To je razjezilo Francijo. Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je Avstralijo in ZDA obtožil laganja glede novega varnostnega zavezništva. Pariz pa je odpoklical svoja veleposlanika v Washingtonu in Canberri. Avstralski premier Scott Morrison je medtem zatrdil, da je bil Pariz vnaprej seznanjen s pomisleki glede konvencionalnih podmornic.

V nedeljo je skušal Francijo pomiriti še britanski premier Boris Johnson, ki je dejal, da imata Francija in Združeno kraljestvo »zelo prijateljske odnose«. »Naša ljubezen do Francije je neuničljiva,« je poudaril v pogovoru z novinarji med letom v New York, kjer se bo udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov.

Aukus po njegovih besedah ni namenjen izključevanju. »Ne gre za nekaj, česar bi se moral kdorkoli bati, predvsem pa ne naši francoski prijatelji,« je zatrdil po poročanju tujih tiskovnih agencij.