Društvo za marketing Slovenije z nagrado marketinška odličnost leta nagrajuje prebojne projekte, s katerimi podjetja oziroma organizacije postavljajo nove standarde v marketinški stroki in dokazujejo vrednost marketinga na vseh ravneh poslovanja. Strokovna komisija je med 26 prijavljenimi izbrala trinajst finalistov, ki so izkazali odličen preplet različnih poslovnih elementov in aktivnosti, ki organizaciji pomagajo, da je kos sodobnim izzivom poslovanja.

»Z nagrado marketinška odličnost poudarjamo vlogo marketinga v organizacijah in jo izboljšujemo. Predvsem v odnosih, ki ga imata do marketinga stroka in celotno poslovno okolje. Z nagrado nagrajujemo celovit marketinški pristop, ki ga ekipe predstavijo v prijavnicah. Ocenjujemo učinkovitost, razumevanje in diagnostiko problema, inovativnost rešitve in postavljene cilje. Ter najpomembnejše: odgovore nanje, ki se kažejo v doseženih rezultatih,« pravi predsednica Društva za marketing Slovenije in predsednica komisije za nagrade marketinška odličnost Petra Čadež.