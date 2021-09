Nekaj pred pol drugo uro zjutraj je po eksploziji v stanovanju na Bratovševi ploščadi izbruhnil požar, zaradi katerega so evakuirali skupno 74 stanovalcev iz več nadstropij. Namestili so jih v avtobus. Stanovanje, v katerem je počilo, je bilo prazno, v požaru ni bil nihče poškodovan.

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana in PGD Črnuče so razširjen požar pogasili, prezračili objekt, zaprli plinsko napeljavo. Dežurni delavec elektro podjetja je izklopil elektriko v zgorelem stanovanju. Intervencijo so zaključili tri ure kasneje, okoli pol pete ure zjutraj, ko so se stanovalci lahko vrnili nazaj domov, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.