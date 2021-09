Okoli pol druge ure zjutraj je zagorelo stanovanje v devetem nadstropju na Bratovševi ploščadi 35 v Ljubljani. »Ob prihodu na kraj dogodka je bilo celo stanovanje v plamenih,« je pojasnil Robert Okorn z Gasilske brigade Ljubljana. Gasilci so s pomočjo policije začeli evakuirati stanovalce in gasiti požar. 74 stanovalcev so namestili na avtobus LPP.

Poškodovanih ni, škode za 300 tisoč evrov

Prezračili so objekt, hodnike, stopnišča ter posamezna stanovanja, ki so bila zadimljena. Na kraj dogodka je prišel dežurni delavec iz podjetja Elektro Ljubljana, ki je izklopil električno energijo v zgorelem stanovanju, gasilci pa so zaprli plinsko napeljavo. Prav tako so še merili prisotnost morebitnih plinov in CO z merilnikom plinov, vendar odstopanja niso zaznali. Intervencijo so zaključili tri ure kasneje, okoli pol pete ure zjutraj, ko so se stanovalci lahko vrnili nazaj domov, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je nastalo najmanj 300 tisoč evrov gmotne škode. Stanovanje, v katerem je počilo, je v celoti pogorelo. Poškodovanih ni bilo.