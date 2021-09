Medij za predvajanje spletnih vsebin Netflix je z dramo o britanski kraljevi družini prvič doslej osvojil emmyja za dramsko serijo. Krona, ki je že osvojila številne druge emmyje, je ugnala konkurenco serij The Boys, Bridgerton, Deklina zgodba, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose in This is Us.

Globalni šahovski hit The Queen's Gambit je v kategoriji mini-serij ali televizijskih filmov premagal serije I May Destroy You, Mare of Easttown, The Underground Railroad in WandaVision.

Po pričakovanju je emmyja za najboljšo komično serijo osvojil Ted Lasso (Apple TV+), ki je ugnal serije Black-ish, Cobra Kai, Emily v Parizu, Stevardesa, Hacks, PEN15 in The Kominsky Method.