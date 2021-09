Hokej najvišje ravni se je po štirih letih in pol vrnil v Tivoli, ki je zaploskal prvi ljubljanski zmagi v novi sezoni odprtega avstrijskega prvenstva. Olimpija je uvodni konec tedna prikazala konkurenčno podobo in s kolektivno igro s poudarkom na fizični moči bo očitno trn v peti marsikateremu favoritu. Na gostovanju v Innsbrucku je po enakovredni igri izgubila z golom razlike, dva dni pozneje je slabih tisoč navijačev videlo prepričljivo zmago nad Gradcem (5:2).

Vrnitev ljubljanskih hokejistov med avstrijsko elito je z vrha zahodne tivolske tribune pozdravila godba na pihala. Ko so hokejisti zadrsali na led, so zatemnili dvorano in tekmi dali pridih spektakla, Nušo Derenda pa so z avtomobilom pripeljali na ledeno ploskev, da je v rdeči toaleti zapela slovensko himno. Tivoli je naposled dočakal večji hokejski dogodek, pri čemer bo treba odpraviti še nekaj pomanjkljivosti, kot je zagotovitev brezžične internetne povezave ali pa izdelava celoletnih akreditacij za poročevalce. Da bi imela Olimpija na domači uverturi več podpore, bi lahko klub že pred začetkom sezone mobiliziral navijače z odmevnejšo marketinško kampanjo. Kljub temu na tribunah ni manjkalo znanih obrazov slovenskega hokeja, med katerimi je bil tudi selektor reprezentance Matjaž Kopitar, ki bo izbrano vrsto ponovno zbral za novembrski mednarodni turnir. S puloverjem Medveščaka je bil na tribuni zelo opazen navijač srednjih let iz Zagreba, ki je po tekmi dejal, da se bo z veseljem vračal v Tivoli.

Olimpija je tako kot na premieri v Innsbrucku tudi obračun z Gradcem odprla s hitrim vodstvom. Prvo akcijo na tekmi je po minuti in pol v zadetek pretvoril francoski napadalec Leclerc, ki je iz protinapada zadel pod prečko. Ljubljančani so že pred začetkom tekmovanja napovedali, da bodo najbolj delavna ekipa v ligi, in resnično so vložili ogromno energije za prve tri točke. Tako hitrega hokeja na tivolskem ledu ni bilo že štiri sezone, obiskovalce pa je omrežil borbeni duh domače zasedbe. Olimpija se tekmeca ni ustrašila in v polju prav v ničemer ni zaostajala za gosti iz Gradca, ki so imeli po tekmi dolge nosove in se pritoževali, da so njihovo garderobo za trenerje zasedli košarkarji.

Avstrijsko moštvo je potrebovalo dobrih 40 minut za prvi gol, ki ga je dosegel slovenski reprezentant Ograjenšek, a edinega slovenskega predstavnika v ligi ICEHL izenačenje nikakor ni zmedlo. V zadnjem delu so goli padali kot za stavo. Trener Mitja Šivic je vztrajal v igri na štiri napade in ohranjal visok ritem, da se je Olimpija sredi zadnje tretjine z dvema goloma odlepila od nasprotnika. Za novo vodstvo je drugič v tem živahnem hokejskem večeru zadel Leclerc, na 3:1 pa je povišal Čimžar. Gradec je pritiskal za drugi gol in se pravočasno vrnil v igro, nato pa je Murphy z dvema igralcema več na ledu odločil zmagovalca. Visoko zmago s 5:2 je z golom v prazno mrežo potrdil Sodja. Igralci Olimpije so vriskali od sreče, generalni sekretar Mark Sever, še lani član tivolske zasedbe na ledu, pa je iz letnega bifeja v garderobo dostavil zaboj piva.