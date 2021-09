Na Madžarskem nameravajo opozicijske stranke skupaj nastopiti na parlamentarnih volitvah aprila prihodnje leto proti desničarskemu premierju Viktorju Orbanu in njegovi vladajoči stranki Fidesz. Zdaj tako izbirajo tudi svojega kandidata za premierja. Favoriti so budimpeški župan Gergely Karacsony, ki je iz vrst Zelenih, levosredinska podpredsednica evropskega parlamenta Klara Dobrev in Peter Jakab, voditelj Jobbika, stranke, ki je bila vsaj nekoč skrajno desna. Glasovanje naj bi potekalo do 26. septembra. Če nobeden od petih kandidatov ne bo dobil več kot polovice glasov, bo med 4. in 10. oktobrom drugi krog, v katerem bodo nastopili prvi trije.

Prilagajanje večinskemu sistemu Prvič je opozicija nastopila združena leta 2019, ko je na lokalnih volitvah osvojila večino večjih mest, tudi Budimpešto. Kljub velikim ideološkim razlikam stranke povezuje nasprotovanje Orbanu. Dobro se zavedajo, da bi ponovno zmagal, če bi nastopile vsaka zase. Tudi zato, ker je po prevzemu oblasti leta 2010 uvedel enokrožni večinski sistem glasovanja po volilnih okrožjih za 106 od 199 poslancev. Opozicija bi bila potemtakem povsem onemogočena, če bi imela v posameznem okrožju več kandidatov, med katere bi se razpršili glasovi. Te dni tako opozicijske stranke izbirajo tudi skupne kandidate za vsako od omenjenih 106 volilnih okrožij, ki se bodo aprila zoperstavili kandidatom Orbanove Fidesz. Šibka točka tako združene opozicije je, da je v njej tudi Jobbik, nekoč skrajno desna stranka, ki je denimo zahtevala preštevanje Judov in organizirala milico proti Romom. V zadnjih letih poskuša postati zmerna desna stranka, ki obljublja višje plače, boj proti korupciji in priseljevanju. Njen voditelj Jakab ima veliko podpore predvsem na konservativnem podeželju, največ v revnem severovzhodnem delu Madžarske. Če bo udeležba na podeželju večja kot v mestih, ima možnosti za zmago, toliko bolj, ker se v drugem krogu pomerijo prvi trije, torej glasovi levice in sredine ne bodo združeni proti njemu. Jakab je sicer obljubil, da se bo v primeru zmage držal skupnega programa, to je predvsem demokratizacija države, boj proti korupciji in povečanje plač. Nekateri znani Romi pa so že izjavili, da se ne bodo udeležili primarnih volitev opozicije. A brez podpore Jobbika, ki je na zadnjih dvoje volitvah dobil več kot 20 odstotkov glasov, opozicija ne more zmagati.