Hibrid s periferije

Angela Merkel odhaja v pokoj. Za seboj pušča vodenje v Evropski uniji, pomemben prispevek k stabilizaciji stare celine, pa tudi modele avtokratskih oblasti. Znotraj Unije (Orban in Janša) in na njenih mejah (Vučić). Vprašanje je, kaj od vsega tega je njena odgovornost, a nekaj je jasno: ignorirala je korupcijo, politizacijo pravosodja in pritiske na medije. V tem smislu se njena politika ni bistveno razlikovala od vedenja tako imenovane mednarodne skupnosti do nekdanje Jugoslavije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.