Najprej seveda že zaradi cene, nato zaradi moči motorja, ki je med vsakdanjimi vožnjami nihče zares ne potrebuje, pa zaradi drugih športnih prilagoditev, ki na običajnih cestah prinesejo prej manj udobja kot kar koli drugega, porabo, ki je neizogibno (precej) višja… Skratka, avtomobili z oznako M, pa naj gre za vstopni model v svet M, kot je bil testni kabrioletski M440i, ali njegovega testnega limuzinskega brata, M3 competition, ki je zaradi te oznake na drugi strani spektra M, torej še brutalnejši od že tako brutalnega »čistokrvnega« M, so za sladokusce. Za tiste, ki avtomobila ne uporabljajo zgolj za osnovno poslanstvo, ki se bodo z njim vsaj tu in tam zapeljali na dirkališče, da bodo izkoristili vsaj del njegovih potencialov. Za tiste, ki ga ne uporabljajo za prvi avtomobil, pa čeprav lahko opravlja tudi to nalogo, a je v tem približno toliko smisla kot v tem (tukaj naj vsak vstavi kaj resnično nesmiselnega)… Je pa lahko, kar smo izredno nazorno občutili tudi na lastni koži, avto, kot sta bila testneža, primeren za tiste, ki želijo izstopati in so radi opaženi. To pa zagotovo, pri čemer, da ne bo pomote, ne mislimo nič slabega. Skratka, pod črto: gre za avtomobila, ki sta namenjena popolnim zanesenjakom, ki jim je športni avto zaradi takšnega ali drugačnega razloga na vrhu prioritetnega seznama, ali tistim, ki se jim lastništvo takega avtomobila pri financah ne pozna kaj dosti.

Upoštevajoč vse zapisano smo sami bolj uživali z »vstopnim« modelom M. Zaradi tega, ker je z manj brutalnimi 275 kilovati (374 konji) v 3-litrskem šestvaljniku še vseeno omogočal izjemne občutke med pospeševanjem (do stotice pospeši v 4,9 sekunde!), ker je bil bistveno udobnejši, ne nazadnje pa tudi zaradi tega, ker je bil – kabriolet. Precej rajši od klimatskih naprav imamo namreč »naravno« hlajenje, ki je prišlo v nekaj poletnih dnevih izjemno prav, pa tudi sicer si vožnje zgoraj brez ne moremo privoščiti vsak dan. Mimogrede: platnena streha, ki se v vsega 18 sekundah lahko zloži ali razširi tudi pri vožnjah do hitrosti 50 kilometrov na uro, omogoča odlično zvočno zatesnitev kabine, da ne gre za običajno, se morda po zvoku občuti le v predorih. Obenem ta 4,77 metra dolg kabriolet omogoča presenetljivo veliko prostora na zadnji klopi (jasno, v kontekstu vrste avtomobila), če vanj zaradi manjše odprtine ne boste tlačili predmetov prevelikih dimenzij, pa je spodoben tudi 385-litrski prtljažnik. In, kar nikakor ni nepomembno, porabo bencina zlahka zadržite pod 8,5 litra, kar je za omenjeno konjenico spodbudno.

Vrhunski vozniki, za kakršnega se ima verjetno veliko nas, a pri tem ciljamo ne na nekaj odstotkov, temveč kvečjemu nekaj promilov vseh, bodo verjetno za (precej) boljši avto ocenili M3 competition. Ta je izjemen štirikolesnik, pravi biser. A za ogromno večino naporen za vožnjo, težak za obvladovanje. V nasprotju s tekmecem, ki ima pogon na vsa štiri kolesa, je imel M3 pogon na zadnji par, na katerega se je prenašalo kar 510 iskrivih konjev (375 kilovatov), kar je še 30 več kot pri »običajnem« M3, avto pa do stotice izstrelijo v vsega 3,9 sekunde! Pa pustimo, da gre v osnovi za 4,79 metra dolgo limuzino serije 3 s 480-litrskim prtljažnikom – to je avto, ki je namenjen izključno vozniku, ki ga bo zaradi vsega, kar prinaša paket competition, s poudarkom na školjkastih sedežih iz ogljikovih vlaken, enostavno še bolj nujno moral kdaj zapeljati na dirkališče. Drugače smisla v lastništvu takega avtomobila (mimogrede: ob zares mirni vožnji, ki je v takšnem avtomobilu prav mučna, porabi dobrih 11 litrov bencina na 100 kilometrov, ob malce hitrejši s pospeški tudi do pet, šest litrov več) resnično ni.

Posebno omembo si pri obeh lepotcih zasluži tudi to, da sta… no, to, kar smo omenili – lepotca. Četudi se je kdo najprej zgražal nad velikostjo značilnih BMW-jevih ledvičk, mora priznati, da tema avtomobiloma prav pristajajo, kot tudi tako izstopajočima štirikolesnikoma pač pristajajo vsi dodatki, ki ju naredijo še bolj izstopajoča. Kdor ne mara malce kiča (v pozitivnem smislu), naj se pač obrne drugam. Kar pa bo, preverjeno, naredil le malokdo, ko bo takšen avto uzrl na parkirišču ali bo zapeljal mimo njega.

Je pa drugače, ko pride do nakupa. Takrat se za takšnimi avti ozrejo le redki izbranci, ki so pripravljeni odšteti 76.700 evrov za M440i cabrio ali 91.100 za M3 competition. Oziroma še precej več, ko se izbira dodatna oprema.