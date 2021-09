Rokometašice Krima v novo sezono lige prvakinj niso krenile po željah. Potem ko so na uvodu klonile na gostovanju pri Sävehofu, so bile poražene tudi na domači evropski premieri. V Stožicah je bil od Ljubljančank boljši Györ. Prve točke v skupini B bodo varovanke trenerja Uroš Bregar tako naskakovale konec prihodnjega tedna v turškem Kastamonuju.

Čeprav je bila želja velika, je bilo že pred sobotnim obračunom jasno, da imajo Krimovke proti izjemno močnemu Györu malo možnosti za presenečenje. A kljub temu so se gostiteljice v prvem polčasu dobro držale. Sam uvod je sicer kazal, da bi to utegnilo biti dolgo sobotno popoldne za Ljubljančanke, a so se še pravočasno zbrale, dokončno pa jih je prebudila minuta odmora trenerja Bregarja.

Po zaostanku le z golom razlike je Krim tudi v drugi polčas krenil premehko in bledo, kar so madžarske nasprotnice znale kaznovati. Gostiteljice so se nekajkrat sicer približale na dva gola zaostanka, a več od tega niso zmogle. V ljubljanski ekipi je bila najučinkovitejša Oceane Sercien Ugolin s petimi goli, Alison Pineau in Dragana Cvijić sta dosegli po štiri zadetke.

»Slabo smo odprli tekmo, v nadaljevanju prišli na zadetek razlike, v drugem delu pa znova naredili dve napaki in lovili tekmice. Če želiš zmagati v ligi prvakinj, ne smeš tekmicam pustiti višje prednosti. Vsekakor moramo v nadaljevanju popraviti obrambo,« je bil po drugem porazu na dveh tekmah v ligi prvakinj odkrit trener Uroš Bregar. Razočarane so bile tudi igralke Krima, a hkrati odločene, da popravijo vtis na prihajajočih tekmah. »Za nami je težka tekma, ki je nismo začele dobro. Györ je tekmec, ki te kaznuje, ko popustiš. Zgrešile smo nekaj pomembnih priložnosti, a treba je ostati pozitiven. Bile smo boljše kot na prvi tekmi. Verjamem, da delamo dobro in da se bo to kmalu poznalo tudi na rezultatu,« kljub slabemu startu v evropsko sezono ostaja optimistična Allison Pineau.

Skupina B, 2. krog: Odense – Metz 21:27 (13:15), Krim Mercator – Györ 26:31 (12:13), Vipers Kristiansand – Sävehof 34:25 (15:11), CSKA Moskva – Kastamonu 34:27 (16:15), vrstni red: Györ 4 točke, CSKA Moskva, Metz, Vipers Kristiansand, Odense in Sävehof po 2, Krim Mercator in Kastamonu 0.