Slovenska moška teniška reprezentanca Davisovega pokala nima razloga za hvalo, da je v dvoboju druge svetovne skupine premagala Paragvaj. Lahko pa dvigne glavo in je ponosna na doseženo. Četudi brez najboljših treh slovenskih igralcev, Aljaža Bedeneta, Blaža Role in Blaža Kavčiča, je v pomlajeni zasedbi s tremi novinci na portoroškem osrednjem peščenem igrišču zmagala prepričljivo s 3:0. Energija je vrela iz slovenske reprezentance, ki jo je na kapetanski klopi prvič vodil Grega Žemlja, eden najizkušenejših in najboljših slovenskih igralcev vseh časov. Pohvaliti kaže tudi portoroške delavce, ki so kljub veliki količini padavin v soboto odlično pripravili igrišče.

V uvodnem dvoboju je Tom Kočevar Dešman upravičil vlogo prvega moža ter nadigral svojega 17-letnega tekmeca Adolfa Daniela Valleja. Bor Artnak je debi v reprezentanci doživel proti vrstniku, 17-letnemu Martinu Antoniu Vergari del Puertu. Artnak je v dvoboj vstopil živčno, v prvem nizu pa sploh ni dobil igre na svoj servis. Paragvajec, ki tako kot njegovi moštveni kolegi nima uvrstitve na svetovni lestvici, je v nadaljevanju popuščal, Slovenec pa se je dvigal. Nasveti glasnega in temperamentnega Ramona Delgada niso več pomagali, Artnak pa se je glasno veselil zmage, ki je ne bo nikoli pozabil. V igri dvojic je potekal enosmerni promet, skupaj s Tomom Kočevarjem Dešmanom pa je prvo zmago za Slovenijo v Davisovem pokalu dosegel tudi Matic Špec.

Grega Žemlja je po dvoboju priznal, da je na trenerski klopi doživel takšen debi, kot si ga želi vsak selektor. »Vesel sem, da so priložnost za igranje dobili vsi slovenski igralci, tudi Sebastian Dominko, čigar tekma sicer ni štela v uradno statistiko. Prav vsi si zaslužijo čestitke, navsezadnje pa tudi organizatorji, ki so v težkih razmerah pripravili tako perfektno igrišče, kot ga v Portorožu še nisem videl,« je odgovoril Grega Žemlja. »Res je, da slovenska reprezentanca v Portorožu po kakovosti morda ni bila najboljša. Je bila pa odlična in si zasluži vse pohvale. Dvoboji v Davisovem pokalu so specifični in vselej prihaja do odpovedi, posebno v časih covida. Vsem mladim igralcem lahko obljubim, da bodo v prihodnosti dobili še več priložnosti.«

»Res je, da Bor prvega niza ni odigral najbolje, a nikoli nisem podvomil o njem, vedel sem, da bo pokazal boljšo igro. Nič posebnega mu nisem povedal po izgubljenem prvem nizu, saj sva se veliko pogovarjala med vsemi odmori,« je pojasnil slovenski kapetan. Slovenijo čaka naslednji dvoboj v Davisovem pokalu marca, ko se bo pomerila v kvalifikacijah za prvo svetovno skupino.