Talibani so iz srednjih šol - te v Afganistanu obiskujejo učenci, stari od 13 do 18 let, ki so bili že doslej večinoma ločeni po spolu - poleg učenk izključili tudi vse ženske učiteljice, dovoljeni so le še fantje in moški učitelji.

Po navedbah talibanov naj bi sicer v kratkem odprli tudi šole za dekleta, a to ljudi v soboto ni pomirilo, piše britanski BBC. Mnogi se namreč bojijo ponovitve talibanskega režima iz 90. let prejšnjega stoletja, ko so bile pravice deklet in žensk močno okrnjene.

Talibani zatrjujejo, da jim bodo tokrat dovolili tako študirati kot delati, vendar na način, ki bo v skladu z islamskim verskim pravom.