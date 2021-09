Trudeau je na položaju premierja od leta 2015, z zmago na volitvah pa bi zasedel že tretji zaporedni mandat. Kot kažejo ankete, se je v svojih kalkulacijah sicer malo uštel, saj mu je podpora v javnosti po razpisu predčasnih volitev hitro padla. Velika večina Kanadčanov namreč meni, da predčasne volitve niso potrebne in da zanje ni pravega razloga.

Premier vztraja, da želi le, da se ljudje zdaj, ko so se izvlekli iz najhujše pandemije, znova izrečejo o tem, kdo naj jih vodi naprej. Opozicijske voditelje poziva, naj javno pojasnijo, zakaj predčasne volitve niso potrebne. A s svojimi argumenti volivcev ni prepričal in v anketah rahlo zaostaja za vodjo opozicijskih konservativcev Erinom O'Toolom.

Glede na ankete se bo tako najverjetneje ponovil scenarij iz leta 2019 in bo potrebna nova koalicijska vlada. Leta 2019 je Trudeau resda osvojil drugi premierski mandat, a njegova liberalna stranka je dejansko prejela za dober odstotek manj glasov od konservativne. Liberalci so osvojili 157 poslanskih sedežev, konservativci 121 in Trudeau je moral sestaviti koalicijsko vlado.

Trudeau se v zadnjih tednih poleg tega sooča z valom proticepilskih protestov. Številni glasno nasprotujejo ukrepu obveznega cepljenja proti covidu-19 in prejšnji teden so protestniki premierja celo obmetavali s kamenjem. Za proteste skuša odgovornost zvaliti na O'Toola, ki ne podpira obveznega cepljenja.

Pred volitvami 44. sklica kanadskega parlament zaradi ukrepov za zajezitev pandemije narašča podpora skrajno desni Ljudski strani, ki jo vodi nekdanja ministrica v konservativni vladi Maxime Bernier. Stranka je protipriseljenska, islamofobna in populistična, doslej pa ni imela omembe vrednih volilnih uspehov. Sedaj je v anketah pred Zeleno stranko, ki jo pestijo notranje razprtije.

Jeziček na tehtnici pri oblikovanju nove vlade bo morda spet levo usmerjena Nova demokratična stranka, ki jo vodi Jagmeet Singh.

Ta je leta 2019 izključil možnost sodelovanja s konservativci, vendar pa letos O'Toole nastopa s platformo podpore delavskim pravicam in Singh zdaj nakazuje pripravljenost na sodelovanje. Singh je sicer bolj naravni zaveznik Trudeauja, s katerim bi lahko med drugim izpeljala napovedano širitev otroškega varstva po nizkih cenah.

V času pandemije je javni dolg Kanade narasel na 670 milijard evrov, proračunska poraba pa naj bi se v prihodnjih petih letih tako še povečala za dodatnih 52 milijard evrov. O'Toolovi konservativci medtem zagovarjajo uravnotežen proračun, otroško varstvo pa bi financirali z davčnimi olajšavami.

Trudeau se, podobno kot Joe Biden v ZDA, ubada še s kritikami zaradi izvedbe umika iz Afganistana. Poleg tega po Kanadi še vedno vre zaradi odkritja neoznačenih grobov indijanskih otrok, ki so jih v preteklosti jemali staršem in jih pošiljali v katoliške internate, kjer so bili žrtev zlorab. Po zahodu države so doslej odkrili 1300 takih grobov. Tako Trudeau kot O'Toole obljubljata nadaljevanje prizadevanj za nacionalno pomiritev in spravo.