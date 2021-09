Raketa je okoli 19. ure po krajevnem času pristala v Atlantskem oceanu ob obali Floride, so sporočili iz podjetja Space X. Ob pristanku so jo upočasnila štiri velika padala, zaščitil pa jo je poseben toplotni ščit. Takoj po padcu v morje je kapsulo dragon (zmaj) pobral čoln, nato pa so iz nje prišli člani posadke, vsi široko nasmejani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V vesolje so poleteli v sredo zvečer iz izstrelišča Cape Canaveral na Floridi, nakar so na višini 160 kilometrov tri dni krožili okoli Zemlje.

»To je bila za nas presneto naporna vožnja, pa smo šele na začetku,« je kmalu po vrnitvi na Zemljo odpravo komentiral 38-letni milijarder Jared Isaacman, ki je financiral polet. »Dobrodošli v drugi vesoljski dobi,« pa je na novinarski konferenci po pristanku dejal direktor misije Todd Ericson in ocenil, da so potovanja v vesolje postala veliko bolj dostopna povprečnemu človeku.

To je bil prvi turistični polet v vesolje podjetja Space X, ki je v lasti Elona Muska. Isaacman je sicer že tretji milijarder, ki je letos šel v vesolje - za lastnikom podjetja Virgin Galactic Richardom Bransonom in lastnikom podjetja Blue Origin Jeffom Bezosom. A Isaacmanova posadka je bila prva, ki je bila v celoti civilna oziroma amaterska, brez profesionalnih astronavtov.

Isaacman je obogatel s podjetjem za procesiranje plačil, ki ga je ustanovil že kot najstnik. Pot v vesolje je plačala še 29-letna Hayley Arceneaux, ki je preživela raka in dela v otroški bolnišnici St. Jude v Memphisu. Arceneauxova je tako postala najmlajša Američanka in prva oseba s protezo v vesolju.

Na posebnem natečaju sta zmagala še 42-letni podatkovni inženir in veteran letalskih sil Chris Sembroski ter 51-letna profesorica geologije Sian Proctor.

Space X bo naslednjo zasebno pot v vesolje opravil prihodnje leto, ko bo upokojeni astronavt vesoljske agencije Nasa teden dni v vesolju skupaj s tremi poslovneži. Rusi pa bodo v naslednjih mesecih v vesolje poslali igralko, režiserja in japonskega bogataša.