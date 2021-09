Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, ob morju okoli 23 stopinj Celzija. V prvem delu noči se bo dež razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte. Zjutraj bodo padavine od zahoda slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na Primorskem večinoma suho s šibko burjo. Drugod bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo do poldneva od zahoda večinoma ponehale. Popoldne bo lahko nastala še kakšna ploha, oblačnost se bo ponekod trgala. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka. Nova hladna fronta se pomika nad severno Italijo. V višinah nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka postopno spet bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno, predvsem v krajih zahodno od nas in ob Jadranu bodo krajevne padavine, zlasti ob morju udi nevihte. Zvečer se bo dež širil proti vzhodu. V ponedeljek bo dež od zahoda postopno ponehal, oblačnost se bo ponekod trgala. Popoldne bo nastalo še nekaj ploh. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv obremenilen. Veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave, ki se bodo kazale kot povečan notranji nemir, razdražljivost in utrujenost. V ponedeljek bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala.