Podelitev bo potekala na napol odprtem prizorišču L.A. Live's Event Deck namesto v Gledališču Microsoft, kjer so emmyje podeljevali pred pandemijo od leta 2008.

Poznavalci napovedujejo, da bo na podelitvi, kamor The Mandalorian in Krona prihajata vsaka s po 24 nominacijami, najbolj zanimivo v kategoriji komedije, kjer je kar 75 odstotkov nominirancev novincev. Med oddajami, ki se potegujejo za emmyja v tej kategoriji, so Cobra Kai (Netflix), Emily v Parizu (Netflix), Hacks (HBO Max), Pen15 (Hulu), Ted Lasso (Apple TV +) in Stevardesa (HBO Max). Za favorita velja Ted Lasso.

V kategoriji drame se za nagrado potegujejo The Boys (Amazon), Bridgerton (Netflix), Krona (Netflix), The Mandalorian (Disney+), Lovecraft Country (HBO), Pose (FX), Deklina zgodba (Hulu) in To smo mi (NBC). Favorit je ponovno Krona.

Za emmyja za glavno žensko vlogo se potegujejo Emma Corrin (Krona), Olivia Colman (Krona), Uzo Aduba (In Treatment), Elisabeth Moss (Deklina zgodba), Jurnee Smollett (Lovecraft Country) in Mj Rodriguez (Pose). Največ možnosti naj bi imela Emma Corin za vlogo princese Diane.

Pri moških pa so v igri Rege-Jean Page (Bridgerton), Sterling K Brown (To smo mi), Billy Porter (Pose), Jonathan Majors (Lovecraft Country), Matthew Rhys (Perry Mason) in Josh O'Connor (Krona), ki naj bi bil favorit.

Za nagrado za glavno žensko vlogo v komični seriji se potegujejo Aidy Bryant (Shrill), Jean Smart (Hacks), Allison Janney (Mom), Kaley Cuoco (Stevardesa) in Tracee Ellis Ross (Black-ish), analitiki največ možnosti pripisujejo Jean Smart.

Pri moških so v igri Jason Sudeikis (Ted Lasso), Anthony Anderson (Black-ish), Michael Douglas (The Kominsky Method), William H Macy (Shameless) in Kenan Thompson (Kenan), za favorita velja Sudekis.

V kategoriji mini-serij ali televizijskih filmov se za nagrado potegujejo Mare of Easttown (HBO), I May Destroy You (HBO), WandaVision (Disney+), The Queen's Gambit (Netflix) in The Underground Railroad (Amazon). Za favorita velja The Queen's Gambit.

Igralka v isti seriji Anya Taylor-Joy je nominirana za emmyja za glavno žensko vlogo, v konkurenci pa so še Kate Winslet (Mare of Easttown), Michaela Coel (I May Destroy You), Elizabeth Olsen (WandaVision) in Cynthia Erivo (Genius: Aretha). Mnenja glede tega, kdo bo zmagal so deljena med Kate Winslet in Anyo Taylor Joy.

Pri moških največ obetov za zmago v tej kategoriji pripisujejo Hughu Grantu (The Undoing), za emmyja pa se potegujejo tudi Paul Bettany (WandaVision), Ewan McGregor (Halston), Lin-Manuel Miranda (Hamilton) in Leslie Odom Jr (Hamilton).

V kategoriji varietejskih ali pogovornih oddaj se za nagrado potegujejo Conan (TBS), The Late Show with Stephen Colbert (CBS), The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central), Jimmy Kimmel Live (ABC) in Last Week Tonight with John Oliver (HBO), pri čemer naj bi imel največ možnosti za nagrado slednji.

Rdeča preproga bo letos bolj skromna kot prejšnja leta, saj bo namesto nekaj tisoč gostov tokrat le približno 500. Podelitev bo hibridna, saj bo denimo ekipa serije Krona imela svojo slovesnost v Londonu, po videokonferenci pa bosta med drugim sodelovali tudi ekipi oddaj Top Chef in Jimmy Kimmel Live.

Sodelujoči v Los Angelesu bodo morali upoštevati stroge varnostne ukrepe zaradi novega koronavirusa, kar pomeni do bodo morali zadostiti pogoju preboleli, cepljeni ali testirani in nositi masko.