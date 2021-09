V bolnišnici je danes pristala 19-letna aktivistka. Ali se namerava vrniti med kolege in nadaljevati stavko, ni jasno, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Eden od aktivistov je bil sicer v bolnišnico sprejet v torek, potem ko se je onesvestil in je bil nekaj časa neodziven. A se je, potem ko so ga iz bolnišnice odpustili, 27-letnik vrnil med stavkajoče.

Nemška vlada je takrat stavkajoče pozvala, naj s svojim početjem prekinejo. »V politični razpravi o podnebnih spremembah - ki je najpomembnejša, ki jo imamo - je dobrodošel vsak predlog, vsak pristop. A prosim, brez lastnega ogrožanja,« je v sredo dejal tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert.

Sedmerica je sicer začela gladovno stavkati 30. avgusta, ena aktivistka je nato od stavke zaradi zdravstvenih razlogov prejšnji teden odstopila. Njihov cilj je odpreti javno razpravo o podnebnih spremembah v času, ko se trije nemški kanclerski kandidati, krščanski demokrat Armin Laschet, socialdemokrat Olaf Scholz in kandidatka Zelenih Annalene Baerbock, v kampanji borijo za zasedbo stolčka, s katerega odhaja Angela Merkel.

Hkrati zahtevajo vzpostavitev državljanskega sveta, ki bi politikom predložil zahteve ljudstva v zvezi z ukrepi za naslovitev podnebne krize.

Tudi vsi trije kanclerski kandidati so protestnike že pozvali, naj zaključijo svojo gladovno stavko, vsi so obljubili tudi, da se bodo v primeru zmage po volitvah 26. septembra z njimi srečali in prisluhnili njihovim zahtevam.

V petek se je pozivom k zaključku stavke pridružila tudi okoljevarstvena organizacija Greenpeace. V organizaciji so poudarili, da delijo zaskrbljenost aktivistov, a so izrazili zaskrbljenost za njihovo zdravje in dobro počutje.

Predsednik Greenpeacea Martin Kaiser je tako stavkajoče pozval, naj »ne ogrožajo svoje prihodnosti in mladih življenj«. Sporočil jim je tudi, naj svoje moči raje hranijo za globalni podnebni protest, ki je napovedan za 24. september.