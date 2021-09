Grossmanova je prva svetovna prvakinja v balvanskem plezanju iz Združenih držav Amerike od leta 2001, torej od kar je balvansko plezanje del tekmovalnega sporeda na svetovnih prvenstvih v športnem plezanju. To je tretja ameriška kolajna v balvanih na SP po srebru Sashe DiGiulian (2011) in Alex Puccio (2014).

Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi je vodila po kvalifikacijah, najbolj zanesljiva je bila tudi v polfinalu, v finalu pa je zlato osvojila s štirimi doseženimi vrhovi in štirimi conami oziroma bonus oprimki, od tega je tri vrhove osvojila v prvem poskusu.

Ameriško zmagoslavje bi lahko ogrozila Italijanka Camilla Moroni, ki je zgolj za Grossmanovo zaostajala že v polfinalu. Moronijeva je osvojila tudi zadnji vrh, a Američanka kot zadnja na prizorišču ni naredila napake. Vrstnica Grossmanove je v svojem prvem velikem finalu na največjih tekmah tako prišla do prvega srebra. Za rešitev balvanskih problemov je potrebovala več poskusov.

Tretje mesto je pripadlo 23-letnici iz Niša Staši Gejo, z dvema osvojenima vrhovoma in štirimi conami. Srbska tekmovalka je bila bronasta že na SP leta 2018.

Četrto, peto in šesto mesto so zasedle Jelena Krasovska iz Rusije (2 vrhova + 3 cone), Američanka Brooke Raboutou (2 vrhova + 3 cone), njena mama je Robyn Erbesfield Raboutou svetovna prvakinja v težavnosti leta 1995, in Švicarka Andrea Kümin (1 vrh + 3 cone).

Med finalistkami ni bilo Slovenke. Od štirih Slovenk sta si sobotni polfinale zagotovili dve. Rakovčeva je tekmovanje v balvanih končala na desetem mestu z dvema vrhovoma in dvema conama, Lukanova pa na 15. mestu z enim vrhom in dvema conama. Lukanova je bila po kvalifikacijah 11., Rakovčeva 13.. Tako Rakovčeva kot Lukanova bosta v Moskvi nastopili tudi v težavnosti.

Že polfinale pa je bil predaleč za olimpijko Mio Krampl na 29. mestu. Brez polfinala je ostala tudi Katja Debevec na 35. mestu. Kramplova, ki je bila v hitrosti v četrtek 23., bo nastopila tudi v težavnosti, za Debevčevo pa se je prvenstvo v Moskvi že končalo.

Kramplova se bo kot edina Slovenka potegovala tudi za razvrstitev za seštevek v kombinaciji. Kombinacija sicer ni samostojna disciplina na prvenstvu v Moskvi.

Moška polfinale in finale bosta na sporedu v nedeljo. Slovenske barve bodo v nedeljo branili Anže Peharc, peti v kvalifikacijah, bronast s SP pred tremi leti v Innsbrucku Gregor Vezonik je bil 17. ter Zan Lovenjak Sudar, ki je polfinale ujel z 19. mestom kvalifikacij.

Olimpijska prvakinja iz Tokia Garnbretova, ki je na prejšnjem SP pred dvema letoma v Hachiojiju na Japonskem osvojila tri naslove svetovne prvakinje v balvanih, težavnosti in kombinaciji, se je odločila, da po zanjo zelo uspešnih olimpijskih igrah ne bo nastopila v Moskvi. Korošica je že na SP leta 2018 v Innsbrucku bila zlata v balvanih in kombinaciji ter srebrna v težavnosti.

Na startu ponedeljkovih kvalifikacij v težavnosti v ženski konkurenci bosta poleg Kramplove, Lukanove in Rakovčeve še Lana Skušek in Tjaša Slemenšek, v moški konkurenci pa se bodo Peharcu pridružili Luka Potočar, Domen Škofic, Martin Bergant in Milan Preskar.