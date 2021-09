»Danes smo se zbrali v Gameljnah pod Rašico z namenom, da obudimo spomin na požig prve slovenske vasi, Rašice. Požig je bilo dejanje maščevanja in poskus ustrahovanja slovenskega naroda. V želji, da bi strli upor slovenskega naroda, je okupator požgal Rašico, katere lega je dobro vidna čez večji del ljubljanske kotline. S tem je želel okupator prestrašiti Ljubljančanke in Ljubljančane ter vse Slovenke in Slovence in jih opomniti na svojo premoč,« je zbrane nagovoril predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, in med drugim dodal, da dejanje, ki naj bi služilo kot opomin, je upor le še bolj podžgalo. »Danes smo se zbrali in obudili spomin na to sprevrženo dejanje okupatorja in upor, ki mu je sledil. Kar 84 krajanov Rašice se je vključilo v Rašiško četo, ki je bila poleti 1941, pred požigom, ena najbolj dejavnih partizanskih čet.« Med borci Rašiške čete je bil na primer narodni heroj Stane Kosec, katerega družina še danes živi na Rašici, in Miha Novak, iz družine Novak, ki se je prav tako vrnila v rodno vas, pa Mile Špacapan, Maks Pečar in še bi lahko naštevali.

Požig vasi Rašica in izgon njenih prebivalcev je bilo dejanje maščevanja nad civilnim prebivalstvom, ker so si drznili upreti politiki ponemčevanja, ker so se borili za svoje pravice, za svoj narod, kulturo, jezik, svojo svobodo. Bil je prvi takšen dogodek med mnogimi, ki so sledili v prihajajočih vojnih letih. Pogosto kot povračilo za upor, za boj za svobodo.