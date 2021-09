V igri za vodilnega kandidata za premierja je pet imen, med njimi so župan Budimpešte Gergely Karacsony iz vrst levozelene stranke Dialog, predsednik desničarske stranke Jobbik Peter Jakab ter evropska poslanka iz vrst socialistov Klara Dobrev.

Primarne volitve so se začele danes zjutraj tako na spletu kot na stojnicah, postavljenih na javnih mestih v parkih, mestih in nakupovalnih središčih. Prvi krog bo potekal do 26. septembra, nato pa bo, če bo potrebno, sledil še drugi krog, na katerem bodo izbirali med tremi kandidati. Drugi krog volitev bo potekal med 4. in 10. oktobrom, poroča AFP.

Madžarska opozicija se je decembra lani dogovorila, da bo na parlamentarnih volitvah leta 2022 združeno nastopila proti desničarski stranki Fidesz premierja Viktorja Orbana. Šest največjih opozicijskih strank se je dogovorilo za oblikovanje skupne volilne liste.

Stranke so se dogovorile, da bodo na volitvah skupaj nastopile z enim glavnim kandidatom za premierski položaj in tudi s skupnimi kandidati v posameznih okrožjih. S tem bodo preprečile drobitev glasov volivcev.

Skupno predvolilno zavezništvo so sklenile levoliberalna Demokratična koalicija (DK), socialdemokratska Madžarska socialistična stranka (MSZP), liberalna stranka Momentum, Jobbik, ekološka stranka Politika je lahko drugačna (LMP) in Dialog.

Opozicijo združuje nasprotovanje 58-letnemu suverenistu Orbanu, ki je med drugim zaradi vprašanj spoštovanja vladavine prava, migrantov in pravic LGBTIQ v konfliktu z Brusljem. Obtožujejo ga avtoritarnega vladanja in korupcije, poroča AFP.