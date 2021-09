Samos je prvi otok, kjer so grške oblasti zgradile zaprt migrantski center s strogo nadzorovanim vstopom in izstopom. Pristojne oblasti odprtje takšnih centrov načrtujejo še na otokih Lezbos in Hios.

»Vlada naslavlja vprašanje migracij, kot smo obljubili državljanom,« je ob otvoritvi dejal minister za migracije Notis Mitarakis. Kot je spomnil, je pred dvema letoma na Samos prispelo 10.500 nezakonitih migrantov, letos pa doslej 111. V nekdanjem begunskem centru je lani bivalo 7500 ljudi, trenutno jih je tam še 400, ki jih bodo preselili v novi center.

Minister je zagotovil, da bodo v novem migrantskem centru zagotovljeni dobri življenjski pogoji in varnost vseh. Pri tem je opozoril, da Grčija ni vstopna točka za nezakonite migrante v EU.

Po poročanju grških medijev lahko migranti center zapuščajo vsak dan med 8. in 20. uro z izjemo tistih, ki so jim prošnje za azil oblasti zavrnile in čakajo na deportacijo v Turčijo. Ti nezakoniti prebežniki centra ne smejo zapuščati.

Grčija je močno zaostrila svojo migracijsko politiko, odkar je leta 2019 na oblasti vlada konservativnega premierja Kiriakosa Micotakisa. Nevladne organizacije za človekove pravice Grčijo obtožujejo, da nasilno zavračajo čolne z migranti, s čimer kršijo mednarodno pravo. Grške oblasti to zanikajo.