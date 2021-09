Šesti del Pregljevih Zgodb s konca kamene dobe, Vrnitev (založba Miš), je po oceni žirije vrh serije: Brin in Črna sta preživela zimo na Hodiškem jezeru (sedanja Avstrija), odločita se, da bosta šla domov, na Barje. Verjetnostna motivacija temelji na znanstvenih dognanjih arheološke stroke (fakt), avtor pa skozi pripoved predstavlja prepričljiv oris koliščarske civilizacije na Ljubljanskem barju in širše. Predstavljeni so vsakdanje življenje kamenodobnih ljudi (fikcija), njihovi uporabni predmeti, prehranjevalne navade in verovanja, med drugim piše v utemeljitvi.

Kmalu izid sedmega dela serije Pregelj je v intervjuju, objavljenem v spletnem Večeru, povedal, da po šestih knjigah s serijo Zgodbe s konca kamene dobe še ni zaključil. »Jeseni izide sedmi, zadnji del serije. Črna in Brin se v šestem delu vrneta, a je na domačem jezeru precej drugače, kot je bilo ob njunem odhodu. Odnosi med rodovi so se poslabšali, celo zaostrili. Poleg tega želita mlada človeka znanje, ki sta ga prinesla s seboj, koristno uporabiti.« Na vprašanje, kaj je sprožilo začetek serije, pa je med drugim povedal: »Želel sem napisati serijo, ki bi bila po eni strani dovolj napeta, da bi pritegnila fante, ki malo manj radi berejo, po drugi pa vsaj nekoliko poučna. Ker tudi pri pisanju za odrasle rad vključim manj znane dogodke iz preteklosti, se mi je utrnila ideja, da bi napisal zgodbo o ljudeh, ki so pred dobrimi pet tisoč leti živeli, kjer zdaj živimo mi. Edino večje delo, ki obravnava obdobje koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju, so Jalnovi Bobri. Kasneje so - z nekaj izjemami - koliščarji izginili iz knjig. Celo v osnovnošolskih učbenikih se pojavijo zgolj mimogrede, po drugi strani pa so kolišča z Ljubljanskega barja na seznamu Unescove kulturne dediščine.«