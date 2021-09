V ZDA priporočilo za izredno uporabo poživitvenega odmerka cepiva Pfizer za starejše od 65 let

Svetovalci za cepiva pri ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) so v petek priporočili uporabo poživitvenega odmerka Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 za starejše od 65 let in za tiste z visokim tveganjem za težji potek bolezni. Tretji, poživitveni odmerek, je FDA priporočila šest mesecev po drugem odmerku Pfizerjevega cepiva. Svetovalci so izrazili dvom o varnosti tretjega odmerka cepiva pri vseh osebah, starejših od 16 let, predvsem pri mlajših, ker o varnosti in dolgoročnih učinkih poživitvenega odmerka še ni na voljo dovolj podatkov.