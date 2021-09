Filip Flisar, neustrašni, divji in nekoč po brkih prepoznaven Štajerc, bo z namazanim jezikom in ostrim nožem obiskoval lokalne kuharje in kuharice goriške regije. Pridelovalce mleka, skute, sirov, mesnin in drugih lokalnih dobrot. V vsaki epizodi bo obiskal in spoznaval krajevno zgodovino in tradicijo ter vaške specialitete, ki jih bo skupaj z lokalnim chefom pripravil in postregel v svojem mobilnem tovornjaku.

Prihaja kuharsko-etnološka oddaja s primesmi turizma, ki se bo osredotočala na lokalne posebnosti in spodbujala zavedanje o tradiciji. Slavila bo že napol pozabljeno tradicionalno kulinariko Goriške s ščepcem modernega. Oddaja Kuhinja na kolesih: Goriška na POP TV prihaja v soboto, 2. oktobra.