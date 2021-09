V napadu je umrl humanitarni delavec in devet članov njegove družine. Smrtonosni napad se je zgodil nekaj dni po terorističnem napadu na letališču v Kabulu, in sicer sredi največjih prizadevanj za evakuacijo po nenadni vrnitvi talibanov na oblast.

Ameriška vojska je kot povračilo načrtovala napad na pripadnike afganistanske veje Islamske države, ki so izvedli napad na kabulsko letališče, v katerem je umrlo več kot 170 ljudi. Vendar naj bi pri načrtovanju napada naredili napako pri identifikaciji vozila in namesto pripadnikov Islamske države zadeli humanitarca in njegovo družino.