Nepreslišano: Dr. Bogomir Kovač, ekonomist

Politični domet sedanjih oblasti je vezan zgolj na naslednje volitve in kratkoročno zadovoljevanje strankarskih interesov. Država in zaupanje v njene institucije, gospodarski sistem in trajnostni razvoj, prebivalstvo in razvojna transformacija družbe jih dejansko ne zanimajo. Vse je podrejeno kratkoročnim učinkom, zato je oživljanje rasti pogojeno s hitrim naraščanjem proračunskega primanjkljaja, ki Širclja in ministrstva za finance očitno ne vznemirja. Finančni minister dejansko živi v globoki politični ilegali, ničesar ne predstavlja, njegovo (e)senco vidimo kvečjemu na evropskem odru. V Nemčiji bo recimo Scholz kot finančni minister verjetno postal prihodnji kancler, Šircelj pa nas vrača v čas prve Janševe vlade, hitre gospodarske rasti z izjemnim zadolževanjem. Odprta finančna blagajna kot »mizica, pogrni se« je otroški finančni vrtec.