Vse najboljše, dragi vodja

Včeraj so nas bralci opozorili, da smo v časopisu pozabili objaviti čestitko za rojstni dan ljubljenega vodje. Napako smo želeli popraviti čez dan in se postaviti ob cesto na Brdu pri Kranju ter velikanu slovenskega naroda pomahati, kot se spodobi, z zastavicami. Pa smo ugotovili, da je na državnem obisku v Atenah. Nemudoma smo organizirali delegacijo, ki bi štafeto ljubezni predala tam v tujini. A žal ni bilo mogoče najti nobene letalske linije iz Ljubljane do Aten. Nazadnje smo se domislili, da je najbolje, da vlada na dopisni seji sprejme odlok, da se odslej rojstni dan ljubljenega vodje praznuje 25. maja. Tako nikoli več ne bomo pozabili na čestitko. Navsezadnje tudi Tito ni imel rojstnega dne 25. maja.