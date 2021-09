Harry in Meghan na fotografiji z resnim izrazom na obrazu in z drevesi v ozadju gledata v bralca, zgovorna je tudi njuna telesna drža. Meghan v belem pajacu in s prekrižanimi rokami stoji spredaj, Harry, ki nosi črno, pa se nekako skriva za njo, medtem ko z eno roko počiva na njeni rami. Fotografijo je posnel Pari Dukovic, ki je znan po portretiranju zvezdnikov, gre pa za prvo naslovnico, na kateri Harry in Meghan nastopata skupaj. Toda fotografija marsikoga ni navdušila. »Jasno se vidi, kdo v družini nosi hlače«; »Zakaj se skriva za njo?«; »To je ena od najbolj groznih fotografij, kar sem jih videl« so le nekateri od komentarjev naslovnice. Nekateri jo kritizirajo, ker deluje umetelno in preveč retuširano, mnogi pa menijo celo, da so Harryja in Meghan fotografirali ločeno in ju potem združili na eni fotografiji.

Pripravila Tina Bernik