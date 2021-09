Dodali so, da korupcija in nepotizem zaznamujeta praktično vsako Janševo vlado, v zadnjem letu in pol pa je ta po njihovih besedah doživela nove razsežnosti. Ob tem ne bodo uporabljali nikakršnega nasilja, temveč bodo zgolj uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva, so poudarili.

Opozorili so, da Janša svojo oblast zlorablja za lastne interese in dobičkonosne posle svojih prijateljev, ki na račun javnega denarja živijo življenje prvorazrednih. Ob tem so se sklicevali na pred kratkim objavljene fotografije, ki prikazujejo druženje Janše z lobistom Božom Dimnikom in podjetnikom Andrejem Marčičem.

»Večina prebivalcev nas upravičeno čuti frustracijo, jezo in nezaupanje v delovanje vlade in njene nestrokovne, nepremišljene in večinoma represivne ukrepe, ki krivdo, odgovornost in posledice za lastno nesposobnost vedno prelaga na ljudstvo. Resnica pa je nasprotna, za epidemiološko stanje v državi in odnos prebivalstva do ukrepov je kriva zgolj in izključno vlada. Ljudstva ne moreš zamenjati, vlado lahko,« so zapisali.

Komentirali pa so tudi sredin protest, ki so ga po njihovih besedah določeni posamezniki in skupine zlorabili, zato se je sprevrgel v nasilje. »Zoperstavili se bomo tudi njegovemu poskusu po razdelitvi ljudstva in polarizaciji družbe. Primeri tega so vedno bolj očitni pri vprašanju epidemije, kar seveda strahovlada poskuša izkoristite, ne le za lastne dobičke, temveč tudi z ustvarjanjem konfliktov. Produkt tega je bil tudi sredin protest. Člani navijaških skupin, obritoglavci in druge organizirane skupine so se pomešale med protestnike in s svojim delovanjem zagotovile povod za represivne ukrepe, solzilec in ponovno špricanje z vodnim topom,« so poudarili.