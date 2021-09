V Rusiji so se danes začele, v nedeljo pa se bodo končale parlamentarne volitve. Volilnih upravičencev je 110 milijonov (od teh dva milijona v tujini), volišč v največji državi na svetu z enajstimi časovnimi pasovi pa je 96.000. Izbirali bodo tudi voditelje devetih regij (vseh federalnih enot v Rusiji je 85) in 39 regionalnih parlamentov, potekale bodo še lokalne volitve.

Najmočnejši stranki Enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina so ankete med kampanjo vztrajno merile nekaj manj kot tridesetodstotno podporo, zadnje napovedi rezultata pa so se vrtele pri dobrih štiridesetih odstotkih. A veliko je ugibanj, da bi zaradi volilnega sistema (polovico poslancev dume se voli po proporcionalnem volilnem sistemu, polovico po enokrožnem večinskem) in onemogočanja opozicije, ki svari tudi pred nepravilnostmi, stranka lahko dobila dvotretjinsko večino, kar je dovolj za spreminjanje ustave – to so že storili lani, ko so Putinu tako odprli možnost za še dva šestletna predsedniška mandata.

Ekipa Navalnega, ki ne sme kandidirati, je naredila celo aplikacijo, v kateri lahko volilec vidi, kateri kandidat je v njegovem okrožju najresnejši tekmec kandidatu Enotne Rusije. Oblasti so potem od Googla in Appla zahtevale, naj to aplikacijo blokirata, ker je nezakonita, kot je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Tehnološka velikana sta zahtevi ugodila.

Prvi volilni obraz Enotne Rusije je zunanji minister Lavrov

Ob zaprtih ali izgnanih kandidatih prave opozicije ter onemogočanju neodvisnih medijev, ki so razglašeni za tuje agente, mnogi komentatorji ocenjujejo, da so to najmanj korektne volitve od Putinovega prevzema oblasti leta 1999. Enotni Rusiji je namreč padla podpora, zvesti naj bi ji ostali skoraj samo še upokojenci in zaposleni v državnem sektorju. V zadnjih sedmih letih je življenjski standard padel za več kot deset odstotkov. Ljudje so nezadovoljni tudi s pokojninsko reformo iz leta 2018 in z nedavnimi vladnimi ukrepi proti pandemiji, zaradi katere je po uradnih podatkih doslej umrlo nekaj manj kot 200.000 Rusov, v zadnjih dveh tednih pa vsak dan med 700 in 800. Zaradi pogojev, ki jih je ob pandemiji postavila Rusija, tokrat volitev ne bodo spremljali opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Nepriljubljenost Enotne Rusije in učinek »pametnega glasovanja« se kažeta tudi v tem, da nekateri njeni kandidati za poslance prikrivajo, da so na njeni listi. Vladajoča stranka je ponekod iskala tudi podporo televizijskih zvezd, pevcev in uspešnih športnikov. Nosilec njene liste pa ni predsednik stranke in nekdanji premier Dmitrij Medvedjev, ki ni preveč priljubljen in mu Rusi pripisujejo omenjeno pokojninsko reformo, pač pa 71-letni zunanji minister Sergej Lavrov, ki si je pridobil veliko naklonjenost ljudi, ob njemu pa obrambni minister Sergej Šojgu. Putin sam ima sicer vsekakor veliko več podpore kot njegova stranka. A volitve so zanj pomembne zato, da visokim odstotkom glasov za stranko pokaže, da obvladuje politično sceno in se nima česa bati glede predsedniških volitev leta 2024.