Pogrešani Sneguljčica in palčki Za devetimi gorami in devetimi vodami (natančneje: v okolici Logatca in Vrhnike) je nedolgo tega izginila cela družina! Bila je netipična, nekateri bi jo morda opisali celo kot disfunkcionalno, a imeli so se radi. Hlače v njej je nosila Sneguljčica, sedmerica palčkov jo je poslušala. Živeli so na vrtu. Nato jih je nekdo odtrgal s podstavka, na katerega so bili prilepljeni, in jih ukradel! Njihova lastnica nepridiprava išče kar po spletnih omrežjih, kogar koli, ki bi zasledil na novo postavljene kipce, pa prosi za informacijo o lokaciji. A to nikakor ni bila edina neobičajna kraja v zadnjih časih – iz avtopralnice v Črnomlju so odnesli posodo s kovanci za tristo evrov, iz sadovnjaka pri Šoštanju pa v zadnjem mesecu za kaki dve toni jabolk. V uredništvu pa smo najbolj zgroženi nad tistim, ki je v Vojniku vlomil v prostore ob mrliški vežici, iz katerih je odnesel vakuumski napravi za dvig nagrobnih plošč in pa kolesa s prikolice. Ali res prav nič več ni sveto?

Spet ta alkohol Ne pij, ko voziš, ne vozi, ko piješ. Za mnogo Slovencev je v zadnjih letih to prava mantra, še vedno pa obstajajo taki, ki tega pač ne ozavestijo in kljub vsem opozorilom in nevarnosti, ki jo to prinese s seboj, vozijo pijani. Tudi 34-letnik, ki so ga nekaj pred osmo uro zjutraj pijanega ustavili pred OŠ Žužemberk in mu namerili (»po starem«) 2,4 promila. V takem stanju je moški za volan sedel le dobra dva tedna po tem, ko je opravil vozniški izpit. Predrznost pa taka! Niso pa samo vozniki nespametni. Zadnje čase zelo priljubljeni električni skiroji so lahko v napačnih rokah nevarna zver. In tudi zanje velja, da se jih ne sme upravljati pod vplivom alkohola. Tega očitno ni slišal (ali pa se mu fučka za zakon) 36-letnik iz Krškega, ki se je med vožnjo po pločniku opit prevrnil in si zlomil prst.

Tri v vrsto Policiste je jezil tudi 31-letnik iz Podlehnika. Ti so ga v kratkem času morali obiskati kar trikrat in nikakor ne zato, ker bi se jim tako zelo prikupil. Najprej so se pri njem oglasili v soboto nekaj pred polnočjo, ker je motil nočni mir in počitek z uporabo akustičnih aparatov (prevod: glasno je poslušal glasbo ali glasno igral na kak inštrument). Policistom je bilo za tisto zvrst očitno prav malo mar in so mu dali kazen. Tri ure pozneje so mu jo podvojili, ker ni upošteval njihove prve odredbe in je – v nasprotju s sosedi – še naprej užival v muziki. Če ste slučajno mislili, da je zgodba s tem končana, ste se motili. Nekaj pred deveto uro zjutraj so policisti prišli še tretjič, a tokrat pijanega moškega odpeljali s seboj do streznitve. On je dobil še tretjo kazen, sosedi kanček miru.

Konoplja na izletu Še zadnje sončne žarke je lovil 39-letni Koprčan, ko se je pred dnevi spravil na kolo. Vreme se bo sfižilo, to so vremenarji napovedovali že več dni, zato se je želel naužiti kar največ toplote in sonca. A lepi trenutki vedno prekratko trajajo. Tokrat si je bil moški kriv sam. Sredi mesta so ga ustavili policisti, ker je na sprehod s seboj peljal tudi meter in pol veliko sadiko konoplje. Čisto možno, da je tudi ona potrebovala malo sonca, a je popotovanje vendarle nadaljevala z možmi postave. Moški jim je izročil še manjšo količino marihuane. In se je poleg vremena sfižil še njegov dan.