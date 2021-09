Zaročenec Britney Spears se predstavi

Javnost je imela pred kratkim priložnost malo bolje spoznati Sama Asgharija, izbranca pevke Britney Spears, s katero je po štirih letih prijateljevanja zdaj tudi zaročen. O sebi se je razgovoril v intervjuju za revijo Men's Health, v katerem je poudaril, da mu ni do slave, mnogo več mu je do sreče, prav tako pa slava po njegovem mnenju ni poklic. Asghari, ki je prej delal kot osebni trener, zdaj poskuša postati igralec, obenem pa ima tudi spletno podjetje Asghari Fitness, ki se ukvarja s personaliziranimi dietami in svetovanjem na temo fitnesa. Fitnesu se redno posveča tudi Britney. »Veliko ljudi ne ve, da je zagrizena telovadka. Skupaj igrava tenis in namizni tenis. V slednjem je res dobra. Imava pravo tekmovanje,« pravi pevkin zaročenec.