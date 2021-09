Rasistični izpadi očrnili Dubrovnik

Hollywoodska igralka Gabrielle Union, žena nekdanjega košarkarskega zvezdnika iz lige NBA Dwayna Wada, je te dni opisala neprijetno izkušnjo, ki jo je doživela med svojim počitnikovanjem v Dubrovniku leta 2019 in na Hrvaškem s tem povzročila pravo malo afero. »Želeli smo iti po korakih kraljice Cersei iz Igre prestolov,« je dejala za revijo People, potem pa nadaljevala, da jo je namesto prijetnega doživetja v Dubrovniku čakalo neprijetno presenečenje. Ko so prišli v enega od barov, so jih obkrožili »neonacisti«, ki so njej in prijateljem grozili z nasiljem, potem pa so jim sledili še iz lokala. »Bilo je strašljivo. Strah in adrenalin zaradi tega, kar se nam je zgodilo, sta nas popolnoma ohromila.«