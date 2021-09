Dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Paragvajem je bil prvi dan prestavljen na jutri. Sprva je kazalo, da bodo organizatorji kljub močnemu deževju čez noč in v dopoldanskem času pripravili igrišče, a se je nekaj minut čez poldan znova močno ulilo. Dvoboji so bili najprej večkrat prestavljeni, ob 17.30 pa dokončno odpovedani. Čeprav je po močnem deževju več ur sijalo sonce, so bila igrišča premehka za varno igranje. Jutri od 9. ure naprej bo torej na sporedu morebitnih vseh pet dvobojev Davisovega pokala. Najprej bosta šla na igrišče Tom Kočevar Dešman in Adolfo Daniel Vallejo, sledil bo dvoboj med Borom Artnakom in Martinom Antoniom Vergaro del Puertom, po igri dvojic pa bosta še dva posamična dvoboja.

Ves dan je bil v družbi brata Andraža v okolici portoroškega teniškega kompleksa in igrišč tudi najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene. Ljubljančan je dejal, da je na Mednarodnem moškem teniškem združenju ATP zaradi zdravja za šest mesecev zamrznil svoj status na svetovni lestvici, zato letos ne bo več tekmoval. Skoraj zanesljivo na začetku prihodnjega leta tudi ne bo odpotoval v Avstralijo. Okužba s koronavirusom mu je po Wimbledonu, kjer se je po dveh prepričljivih zmagah uvrstil v šestnajstino finala (izgubil s kasnejšim finalistom Matteom Berrettinijem), vzela veliko moči in energije.

»Energijsko nisem na pravem nivoju. V takšnem stanju ni mogoče igrati na vrhunski ravni. Ko bom povsem zdrav, se bom začel znova pripravljati, verjetno za februarske turnirje v ZDA na trdi podlagi,« je pojasnil Aljaž Bedene. »Ves čas se vse vrti okrog covida. Zgolj o njem se pogovarja, na turnirjih ne smemo zapustiti teniških kompleksov, po okužbi si ves čas v sobi in po enem letu mi je vse skupaj postalo nevzdržno. Zdaj je čas, da se spočijem ter se dobro pripravim na prihodnje leto. Sem motiviran, pri 32 letih še dokaj mlad, tako da bom lahko dosegel še kakšen vrhunski rezultat,« odgovarja Ljubljančan.

Od predlani se Aljaž Bedene ukvarja tudi z nogometnim menedžerstvom. V zadnjih mesecih ima še več časa, ta teden pa je zaživela tudi spletna stran agencije The bond sport management, kjer so imena in slike igralcev, ki jih zastopa. »V tem poslu res uživam. Vselej sem si želel pomagati mladim športnikom, v prvi vrsti teniškim igralcem. Toda v Sloveniji vsaj za zdaj ni dobrih pogojev, sem pa veselje našel v nogometu. Opažam, da igralci in tudi njihovi starši lažje pristopijo do profesionalnega športnika, saj vedo, da pozna pot,« meni Aljaž Bedene. V posel ga je vpeljal prijatelj Scott Smith, sin Johna Smitha, nekdanjega agenta Diega Armanda Maradone.