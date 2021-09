V zapor zaradi indijske konoplje: Togo in ohlapno razumevanje zakona

Prišla je jesen, čas plodov, tudi marihuane, ki v teh dneh zori. Naša podalpska civilizacija ima bogato tradicijo domače pridelave in samooskrbe z njo, še vedno pa gre za prepovedano početje. In kazni so različne. Odvisne od sodnika.