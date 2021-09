Reportaža: Paprika bratstva in enotnosti

Paprika je migrantka na balkanski poti. Na Zaloški cesti v Ljubljani se med Mostami in Fužinami ob pločniku dviga dim z velikega žara restavracije, ki streže srbsko hrano. V resnici jedi, ki jih v različnih izvedbah in pod različnimi imeni najdemo od Sofije in Skopja čez Beograd, Zagreb in Sarajevo do Ljubljane.