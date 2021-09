Intervju Polona Vetrih, dramska igralka in ljubiteljica umetnosti: Igralcu največ pomeni to, da ga obiskovalci radi gledajo

Polona Vetrih je gledališka in svetovljanska dama, katere življenja in ustvarjalnosti ne moreš stlačiti v en sam intervju, kot tudi ni zmogel en sam teater izkoristiti vseh njenih talentov. Morda bi vse skupaj šlo v obsežen roman, ki ga dramska igralka celo obljublja, v dramatizirano obliko pa le z adaptacijo in izbranimi poudarki.