Predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic je potrdil, da so policisti dobili prijavo. Po do sedaj zbranih obvestilih sta bili dve osebi poškodovani s strelnim orožjem, ena pa zaradi udarca s predmetom in so bile odpeljane v UKC Ljubljana. Njihova življenja po prvih podatkih niso ogrožena. Pri spopadu naj bi šlo za strel v dimlje, koleno in udarec s topim predmetom v glavo. Intervencija in aktivnosti policistov ter zbiranje obvestil na kraju še potekajo.

Priče naj bi slišale približno petnajst strelov, na koncu pa sta dve osebi obležali na tleh. Slišati je bilo kričanje, ljudje v bližini pa so se razbežali.