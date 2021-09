»Dobre novice za Slovenijo. Prvo izplačilo sredstev v okviru NextGenerationEU začenja zeleni in digitalni prehod v državi,« je na Twitterju danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Instrument NextGenerationEU bo vlagal tudi v boljše zdravstvo, kar bo koristilo vsem Slovencem, je še zapisala.

Zadovoljstvo je izrazil tudi finančni minister Andrej Šircelj. »Vesel sem, da smo po podpisu pogodbe prejeli tudi prva sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost. To sem napovedal že julija in pričakovanja so izpolnjena. To je pomemben dosežek za Slovenijo in velik korak naprej pri uresničevanju zadanih ciljev,« so Šircljeve besede v sporočilu za javnost povzeli na finančnem ministrstvu.

Evropska komisija je pozitivno oceno slovenskega načrta za okrevanje in odpornost sprejela ob začetku slovenskega polletnega predsedovanja Svetu EU 1. julija. Konec julija so nato načrt potrdile še članice EU.

Po načrtu bo naša država iz evropskega mehanizma za okrevanje prejela 2,5 milijarde evrov; 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. Namen teh sredstev sta krepitev okrevanja po krizi covida-19 in spodbujanje investicij v zeleni in digitalni prehod v državah članicah.