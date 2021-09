V četrtek so opravili 6528 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, 1143 jih je bilo pozitivnih, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih testov je bil 17,5-odstoten. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 12.422 aktivnih primerov okužbe, kar je za 533 več kot dan prej.

Delež pozitivnih PCR-testov je bil v četrtek za 2,2 odstotne točke nižji kot dan prej. V zadnjih dveh tednih so pri nas potrdili 587 okužb na 100.000 prebivalcev, to povprečje se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 25. Povprečje v zadnjih sedmih dneh pa je 1017 okužb, to je 20 več kot dan prej.

Direktor NIJZ Milan Krek je na današnji tiskovni konferenci povedal je povedal, da najbolj optimistične analize ta hip napovedujejo, da bo število novih dnevnih okužb vrh doseglo sredi oktobra.

Nove izjeme pogojev PCT

Minister za zdravje Janez Poklukar je povedal, da je med izjeme za izpolnjevanje pogoja PCT uvrstila vse mlajše od 15 let starosti. Za slednje od 18. 9. dalje pogojevanje storitev s PCT ne velja več. Izpolnjevanje PCT pogoja prav tako ni več nujno za osebe, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Enako velja za osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane.

Pogoja PCT prav tako ni nujno izpolnjevati uporabnikom zdravstvenih storitev, če gredo na cepljenje proti covid-19 ali testiranje na prisotnost virusa sars-cov-2. PCT tudi ni pogoj za obiskovalce pošte, ki morajo osebno prevzeti pošiljke. Vlada je dodatno opredelila tudi okoliščine, ko ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT. To velja v primerih nujnih zdravstvenih storitev, in nujnih postopkih socialne in družinske problematike.

Ob naštetih še naprej ostajajo tudi dosedanje izjeme. PCT tako še naprej ne velja za učence in dijaki pri prevozu z javnim potniškim prometom, osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase. Osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca učenca v vrtec, 1. triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.