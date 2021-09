Vlada za zaposlene v organih državne uprave uvaja le pogoja prebolevnosti in cepljenja

Poleg tega je vlada razširila skupine oseb in področja, kjer pogoj PCT ne bo potreben, so sporočili po dopisni seji vlade. Podrobnosti bodo predstavili na petkovi novinarski konferenci.