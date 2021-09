Združene države, Avstralija in Velika Britanija so obelodanile rojstvo novega strateškega partnerstva, ki je namenjeno krepitvi varnosti in obrambnih zmogljivosti v indopacifiški regiji. Tako nekako je ob predstavitvi dejal ameriški predsednik Joe Biden, ki ob tem ni izrecno omenjal Kitajske, vendar so si analitiki bolj kot ne enotni, da ni treba imeti preveč dvomov o tem, kam meri novi pakt z imenom AUKUS (kratice treh držav).

Izjema v ameriški politiki

Glavna komponenta sodelovanja bo avstralska pridobitev jedrskih podmornic. Izdelovali jih bodo v Adelajdi na podlagi ameriškega in britanskega znanja in tehnologije, in to že v poldrugem letu, če bo mogoče, kot so zapisali v skupni izjavi. Gre za izredno občutljivo tehnologijo, kakršne ZDA praktično nikoli ne delijo z zaveznicami (v vsej zgodovini so jo le z Veliko Britanijo), kaj šele s kom drugim, zato gre »po pravici povedano v mnogih pogledih za izjemo v naši politiki«, je za CNN dejal neimenovani ameriški uradnik.

Jedrske podmornice so tišje, hitrejše in tudi v drugih pogledih zmogljivejše kot tiste na električni in dizelski pogon, kakršne je Avstralija nameravala kupiti od Francije. Trenutno jih ima le šest držav na svetu, ki imajo vse tudi jedrsko orožje – ZDA, Velika Britanija, Francija, Rusija, Kitajska in Indija (Avstralija pravi, da nima nobenega namena kdaj pridobiti takšno orožje). Z jedrskimi podmornicami se bodo močno povečale pomorske vojaške zmogljivosti Avstralije, prav okoli morskih poti in lastništva nad otoki v Južnokitajskem morju pa je Kitajska v največ sporih z državami v regiji, ki jo obtožujejo agresivnega ravnanja. Avstralija je sicer od tega območja relativno daleč. So se pa odnosi med državami zadnja leta izrazito poslabšali.

Sodelovanje bodo po skupni napovedi Bidna, britanskega premierja Borisa Johnsona in avstralskega premierja Scotta Morrisona krepili tudi na področjih kibernetske varnosti, umetne inteligence in drugih.

Bidnova vlada sicer ne skriva, da ima Kitajsko za glavno strateško tekmico, in ustvarja obroč zavezništev v regiji. Ameriški predsednik bo čez teden dni denimo gostil sploh prvi vrh voditeljev štiristranskega strateškega dialoga (QUAD), v katerem so še Indija, Avstralija in Japonska.