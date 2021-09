Tako imenovana rekonstrukcija vlade je na Otoku nekaj posebnega: dober televizijski spektakel, saj ministri, državni sekretarji in drugi člani vlade prihajajo na Downing Street 10, ne da bi vedeli, ali bodo odstavljeni ali prestavljeni. Če jih premier ne povabi na pogovor, so po navadi »varni« – ostajajo na svojem položaju. Finančni minister Rishi Sunak, na primer, ob tokratni rekonstrukciji ni imel nobenih skrbi. Zunanji minister Dominic Raab pa je precej zaskrbljeno zakorakal proti najbolj znanim vratom na Otoku. Kritiki ga nikoli niso imeli za sposobnega vodjo diplomacije. To, da je šel v dneh, ko je bilo jasno, da bo Kabul padel v talibanske roke, na počitnice v Grčijo, pa je sprožilo plaz zahtev za njegov odstop ali odstavitev. Potem se je na zaslišanju v parlamentu še obupno branil pred kritiko. Johnson pa si ga ni upal odstaviti, ker bi Otočane s tem spomnil, da je šel tudi sam na dopust en dan, preden je padel Kabul. Resda je ostal v domovini in počitnice takoj prekinil ter potem trdil, da sploh ni šlo za počitnice.

Raaba, ki je po poklicu pravnik, je zdaj degradiral na položaj pravosodnega ministra, znižanje njegovega statusa pa je zakril s tem, da ga je hkrati imenoval za namestnika premierja. Dosedanjega pravosodnega ministra Roberta Bucklanda je odslovil iz vlade. Tudi dosedanji minister za izobraževanje Gavin Williamson je odšel z Downing Streeta 10 brez položaja v vladi. Bil je najbolj kritiziran minister zaradi zmede, ki jo je sejal v izobraževanju med pandemijo. Njegovo ministrovanje so imeli za polomijo. Johnson ga je zamenjal z dosedanjim ministrom za cepljenje proti covidu Nadhimon Zahawijem.

Kulturna ministrica zvezda resničnostnega šova Še bolj kot odstavitve in prestavitve je zanimiva nastavitev dveh novih ministric. Johnson je na krmilo zunanjega ministrstva, ki velja za tretji najpomembnejši položaj v britanski vladi (po premierju in finančnem ministru), postavil Liz Truss. To pomeni, da sta na dveh od štirih tako imenovanih velikih uradov države ženski, saj je notranja ministrica – kljub številnim kritikam – ostala Priti Patel. Zelo odmeva tudi imenovanje ene od najbolj slavnih konservativnih poslank Nadine Dorries na položaj ministrice za kulturo. Zaslovela je, ko je pred leti sodelovala v resničnostnem šovu Spravite me od tukaj… slavna sem, ki so ga pred pandemijo snemali v avstralskem pragozdu. Dosedanji minister za kulturo Oliver Dowden je postal novi sopredsednik konservativne stranke, pristojen posebej za priprave na naslednje volitve, ki jih pričakujejo veliko prej, kot je predvideno (2024). Ne ravno kulturno je že izjavil: »Prašiča ne moreš začeti rediti na dan prodaje.«