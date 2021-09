V mlajših kategorijah je bil Tomislav Poljak teniški igralec, pa na umaškem turnirju najprej linijski sodnik, nato je bil del organizatorske ekipe, preden je postal direktor. Išče mlade upe, v agenciji Starwing Sport pa ima podpisane pogodbe s Slovenko Kajo Juvan, Britanko Johanno Konta, Francozinjo Kristino Mladenović, Grkinjo Mario Sakari, Švicarjem Stanom Wawrinko, Italijanom Jannikom Sinnerjem, Francozom Gaëlom Monfilsom, Rusom Karenom Hačanovom, od legend pa s Hrvatom Goranom Ivaniševićem in Američanko Chris Evert.

Od srca čestitam vsem vpletenim, ki so imeli pogum organizirati tako velik turnir, v prvi vrsti Gregorju Krušiču in Anji Vreg. Zelo mi je bil všeč že moški challenger v Portorožu, saj je tovrstnih turnirjev vselej premalo. Portorož je podoben Umagu. Vse je na dosegu roke, hoteli, restavracije in morje so nekaj metrov stran od prizorišča.

Izjemno pozitivni. To je najpomembnejše in tega se ne da kupiti z nobenim denarjem. Prepričan sem, da bodo na podlagi njihovih doživetij vsako leto v Portorož prišle boljše igralke, če boste le organizirali turnir.

O tem se veliko pogovarjamo. Predvsem z Gregorjem Krušićem. Idej je veliko, vprašanje pa je, kako so izvedljive. Največ si lahko pomagamo z izkušnjami in znanjem.

Veliko. V Umagu smo ekipa, ki stremi k perfekcionizmu. Svojo zgodbo gradimo na tenisu, zabavi in vrhunski kulinariki. In tu so vselej rezerve. Vedno je lahko udeležba boljša, šov večji, kuharski šef še večji mojster. Kdor se zadovolji s tem, kar ima, je obsojen na propad.

Res je. Iščemo najobetavnejše mlade igralce, jih povabimo na turnir ter z njimi podpišemo dolgoročno pogodbo, pri tem pa nismo osredotočeni le na Hrvate. Na turnir smo v zadnjih letih povabili Sinnerja, Dominica Thiema, Carlosa Alcaraza, ki je pri nas osvojil svoj prvi turnir… Če se bodo v Portorožu kdaj odločili, da gredo po takšni poti, boste v zgodbi zelo pomembni mediji. Ne obsojajte organizatorjev, ki ne vabijo zgolj domačih igralk, temveč glejte zgodbo širše. Mi smo denimo povabili Holgerja Runeja, ko je bil 300. na svetu. Zdaj se bliža stoterici, po kvaliteti je še precej boljši. Prepričan sem, da bomo imeli tako Danec kot mi od tega obojestransko korist.

Vsi čakamo na Kajin preboj. A treba je biti potrpežljiv. Poznamo se od njenega 16. leta. Predvidevali smo, da njena kariera ne bo šla strmo navzgor, temveč postopno. Kaja se je denimo v najstniških letih posvečala šoli, ko so njene tekmice že vstopale v svet profesionalizma. Je zelo razgledana. V življenju je ne zanima le tenis, zato je precej inteligentnejša od številnih tekmic. Dokazuje, da je igralka za velike tekme, saj je svoje najboljše rezultate dosegla na grand slamih. Navsezadnje je tudi v Portorožu v prvem krogu izločila prvo nosilko. Računali smo, da bo imela letos prvo pravo sezono, a je vse skupaj prekinila okužba z novim koronavirusom v Mehiki.

Ne bi delal prehitrih zaključkov. Počakajmo, ali bodo v naslednjih letih iste igralke osvajale turnirje ali pa bodo na neki način poniknile, kot je denimo Sofia Kenin in še katera. Emmo poznam zelo dobro, saj spremljam mlade igralce. Pred kratkim smo denimo podpisali pogodbo z dvanajstletnim slovenskim igralcem Svitom Suljićem, ki trenira v Franciji. Zapomnite si to ime. Po uspehih trkajo na vrata sponzorji, tekmice analizirajo igro najboljših, pritisk je vse večji. Težko je napovedati, katera igralka bo vsemu temu kos. Četudi je to Emma Raducanu. Ne pozabimo, stara je 18 let.

Seveda sem bil. Navsezadnje je njegov trener Goran Ivanišević, ki je naš klient. Po drugi strani verjamem, da bo Novak po tem porazu še bolj motiviran. Želim si tudi, da bi se vrnila Roger Federer in Rafael Nadal.

Čeprav bo zvenelo subjektivno, ker imamo z njim podpisano pogodbo, a izpostavil bi Jannika Sinnerja. V sebi nosi nekaj več od drugih.