Olimpija z večernim gostovanjem v Innsbrucku odpira novo poglavje v zgodovini slovenskega hokeja. Tivolski kolektiv se po štirih letih in pol vrača pod žaromete avstrijskega prvenstva, ki velja za najmočnejše hokejsko tekmovanje v regiji. Olimpija se bo v konkurenci štirinajstih moštev iz šestih držav predstavila z najskromnejšim finančnim izhodiščem v višini 1,3 milijona evrov letnega proračuna za celoten pogon.

Ljubljančani v ligo ICEHL vstopajo v vlogi hokejskega palčka, zato bo uspeh vsaka zmaga na 52 tekmah rednega dela, po katerem se bo najboljša osmerica uvrstila v končnico. Olimpija bo morala biti zelo potrpežljiva na vseh področjih kluba, saj se bodo dogajali tudi neprijetni porazi. Medtem ko tivolske ekipe štiri sezone ni bilo v avstrijski ligi, se je zamenjala generacija slovenskih hokejistov, ki nima izkušenj z nastopanjem na tako visoki ravni. Olimpijo proti močnejšim klubom vsekakor čaka zahteven boj v obrambnem bloku, kjer bosta odločala predvsem značaj igralcev in moštveni duh. »Ker trdo delo premaga nadarjenost, smo odločni, da bomo postali najbolj delavna ekipa v ligi. Z dobro fizično pripravljenostjo lahko skrijemo marsikatero pomanjkljivost in verjamem, da nas čaka dobra zima,« pravi trener Mitja Šivic , ki se je v Ljubljano preselil po dvojni slovenski kroni na klopi Jesenic.

Staro Olimpijo je po desetih letih nastopanja med avstrijsko elito pokopalo negospodarno poslovanje, ki je privedlo do sklepanja previsokih pogodb in zadolževanja na vseh straneh. Nezadovoljstvo je vladalo tudi med hokejisti, saj so plače neprestano zamujale, podoba na ledu pa je bila ob slovesu od tekmovanja po dolgi seriji porazov prav mučna. Nov tivolski produkt se je zavezal, da ne bo ponovil napak predhodne Olimpije, ki se je v premierni sezoni leta 2008 prebila celo do velikega finala in proti Salzburgu izgubila po administrativni napaki. Od stabilnosti ljubljanskega kluba v avstrijski ligi bo odvisna tudi prihodnost slovenskega hokeja, ki si zaradi počasnejšega razvoja v zadnjih letih ne sme privoščiti novega propadlega projekta.

Najmočnejša liga tudi za Šivica

Olimpija je v zadnjih letih nastopala v drugorazredni alpski ligi, kjer je svojo premoč kronala z zaporednima naslovoma prvaka. Ljubljančani so proti slabšim tekmecem visoko zmagovali in prevladovali z napadalno igro, v močnejši ligi pa jih čaka obrnjen trend. »Ker prihajamo na višjo raven hokeja, bodo reakcije na ledu veliko hitrejše kot doslej. Energija in želja morata biti na višku, pred golom in ob ogradi bo treba pokazati odločno držo. Izhajamo iz tega, da želimo vsako tekmo zmagati. Igralcem sem povedal, naj nikar ne mislijo, da bom zadovoljen s porazom,« je tekmovalno razpoložen Šivic, ki je pred izzivom trenerske kariere. Doslej se je izkazal tako v francoskem kot slovenskem okolju, zato med vsemi domačimi kandidati velja za optimalno izbiro. V Ljubljani ga zanima predvsem razvoj ekipe in posameznikov, od katerih zahteva, da so boljši iz tekme v tekmo.

Veliko odgovornost v moštvu nosita vratarja, ki še nista branila v tako zahtevni ligi. Na današnji uverturi na Tirolskem bo v golu začel Finec Paavo Hölsä, nazadnje najboljši vratar alpske lige, njegova enakovredna zamenjava bo domači adut Žan Us. Športni direktor Jože Kovač je med poletjem v klub pripeljal štiri tuje okrepitve, med katerimi najbolj izstopa izkušeni kanadski branilec Sebastien Piche. Tekme bodo pokazale, ali so tujci resnično za razred boljši od domačih hokejistov. Med pripravami je brez doseženega gola ostal napadalec Wade Murphy, med slovenskimi igralci pa glavna vloga pripada kapetanu Žigi Pancetu. Liga ICEHL ponuja izvrstno priložnost za hitrejši razvoj hokejistov novega vala, ki bodo čez nekaj let postali nosilci igre v slovenski reprezentanci.

Olimpija bo v avstrijski ligi poskušala ohranjati ritem tekmecev s štirimi napadi, med katerimi ni velikih razlik. Ljubljančani so ravno pred tednom dni gostovali v Innsbrucku in z oslabljeno postavo doživeli visok poraz s štirimi goli razlike. Kako bo nocoj? »Najprej bo treba z dosledno obrambo zdržati uvodnih pet minut. Pričakujemo polno dvorano in nasprotnika s hitrim korakom. Želimo si dobrega uvoda, a ne bo konec sveta, če se bodo stvari na začetku še nekoliko zapletale. Na Tirolsko ne gremo samo preveriti, kako je igrati v tej ligi, ampak si želimo osvojiti točke,« napoveduje Šivic. Zmaga v Innsbrucku za Olimpijo predstavlja veliko spodbudo pred prvim domačim preizkusom, ko bo v nedeljo na tivolskem ledu gostoval Gradec.