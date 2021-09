Celjska okrožna sodnica Gordana Malovič je v poldrugi uri končala kazenski postopek zoper 50-letnega Žalčana Matjaža Fiderška in ga na podlagi predhodno podpisanega sporazuma o priznanju krivde s tožilstvom obsodila na enotno zaporno kazen tri leta zapora. A tega bo Fideršek, ki je že pred tremi leti zagrešil dve kaznivi dejanji poskusa uboja ter eno kaznivo dejanje nezakonitega posedovanja in uporabe orožja, lahko prestajal med konci tedna. Tako se je Fideršek maja pogodil s tožilstvom, slednje pa je očitno ocenilo, da je takšna kazen zanj primerna.

Oba brata je zgrešil

Kot mu je očitala obtožnica, je 13. oktobra 2018 poskušal vzeti življenje svojima bratoma Marku in Bojanu, s katerima se je sprl, nato pa vzel v roke predelano plinsko polavtomatsko pištolo in z njo enkrat najprej ustrelil proti Bojanu in ga na srečo zgrešil, zatem pa je trikrat ustrelil še proti Marku in ga prav tako zgrešil. »Dejanje je storil v bistveno zmanjšani prištevnosti, ker je bil alkoholiziran,« je povzela sodbo sodnica. Pri izreku kazni je sodnica povsem sledila podpisanemu sporazumu in Fideršku izrekla tri leta zapora, ki ga bo lahko prestal ob prostih dneh, med tednom pa bo še naprej delal kot voznik.

Kot je na sodišču povedal Fideršek, ki je dejanje tudi obžaloval, sta ga brata tisti dan, ki bi se lahko sprevrgel v družinsko tragedijo, sprovocirala, ker sta nenehno drezala vanj. Na vprašanje sodnice, kakšen odnos z bratoma ima zdaj, po treh letih, pa je dejal, da brat Marko tako in tako živi v Ljubljani in stikov z njim nima veliko, brat Bojan pa je sicer prav tako ostal doma, a se drug drugemu izogibata in med seboj ne komunicirata. Oba brata sta proti Fideršku vložila tudi premoženjskopravni zahtevek. »Želim si samo, da bi bil doma mir,« je še povedal zdaj že obsojeni Fideršek. In dodal, da je moral za kakšno pomoč pri delu doma vedno prositi prijatelje. »Odkar je pred tremi leti umrla mama, so bile z bratoma kar naprej težave. Kot da sem jima v napoto. Očetu, ki je ostal sam, pa še zdaj veliko pomagam. Dejanje sem storil pod vplivom alkohola in za to mi je res žal,« je skesano priznal sodnici, ki mu je naložila tudi plačilo stroškov postopka, medtem ko bo nagrada njegovemu odvetniku Mateju Cuku po uradni dolžnosti izplačana iz državnega proračuna.