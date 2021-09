Obtoženi za trojni umor grozil, da bo tekla kri

Z zaslišanjem prič se je na Ptuju nadaljevalo sojenje Silvu Drevenšku za umor bivše partnerice in njenih staršev. Pričal je tudi brat in sin umorjenih Miha Lešnik in opisal, kaj se dogaja s sinom obtoženega, ki je bil priča zločinu.