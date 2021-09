Nepreslišano: Boštjan Videmšek, novinar in publicist

Vojna proti terorju, vojna terorja, produkt ameriških neokonservativnih katolibanskih elit, je nepovratno ranila svet. Razbila je Bližnji vzhod, omogočila (raz)rast skrajnih islamističnih skupin na čelu s samooklicano Islamsko državo, enega od otrok ameriško-koalicijskih intervencijskih vojn, ustvarila kolone beguncev, popolnoma razrahljala (ne le) regionalno družbeno tkivo, vzela skoraj milijon življenj, močno pospešila – vnaprej napisana zgodba – geostrateški zaton Zahoda, popolnoma onečastila univerzalni koncept človekovih pravic in svoboščin, sprožila hudo erozijo mednarodnih institucij (in konvencij) na čelu z zdaj že popolnoma impotentnimi Združenimi narodi in mednarodnim pravom, poskrbela za ponoven vzpon totalitarnih tendenc in režimov (tudi znotraj Evropske unije), vzela upanje milijonom ljudi in uničila življenja desetinam milijonov, znova legitimizirala rasizem, šovinizem in ksenofobijo ter močno načela civilizacijo kot tako.